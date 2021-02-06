Вчора (5 лютого) лідер мюнхенців провів черговий "сухий" матч проти Герти (1:0). Всього Нойєр перетинався зі "Старою дамою" у 23 поєдинках чемпіонату і 16 разів залишав свої ворота недоторканними.

Знаковий промах Лєвандовскі і переможний постріл Комана у відеоогляді матчу Герта – Баварія

Це найбільший показник голкіпера проти одного клубу в історії Бундесліги, повідомляє офіційний сайт Баварії. Попередній рекорд належав Оліверу Реку (екс-кіпер Кікерса, Вердера і Шальке), який за свою кар'єру накопичив 15 "сухих" матчів проти Борусії М.

Додамо, що наразі Нойєр провів 425 матчів в рамках Бундесліги, у 200 з них залишав суперників без забитих м'ячів.

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