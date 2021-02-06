Нойєр встановив черговий рекорд Бундесліги – голкіпер Баварії підтвердив статус "нічного жаху" Герти
Воротар Баварії Мануель Нойєр вкотре записав своє прізвище до історії статистики чемпіонату Німеччини.
Вчора (5 лютого) лідер мюнхенців провів черговий "сухий" матч проти Герти (1:0). Всього Нойєр перетинався зі "Старою дамою" у 23 поєдинках чемпіонату і 16 разів залишав свої ворота недоторканними.
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Це найбільший показник голкіпера проти одного клубу в історії Бундесліги, повідомляє офіційний сайт Баварії. Попередній рекорд належав Оліверу Реку (екс-кіпер Кікерса, Вердера і Шальке), який за свою кар'єру накопичив 15 "сухих" матчів проти Борусії М.
Додамо, що наразі Нойєр провів 425 матчів в рамках Бундесліги, у 200 з них залишав суперників без забитих м'ячів.
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