Нойер определился с будущим в Баварии

Голкипер Баварии Мануэль Нойер выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры.

Нойер не намерен покидать Баварию, даже если не сможет договориться о продлении соглашения, информирует Goal.com.

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Отмечается, что Нойер ценит хорошие отношения с главным тренером Баварии Хансом-Дитером Фликом, и хочет побороться за свой второй Кубок Лиги чемпионов в составе мюнхенцев. Добавим, что контракт голкипера с Баварией завершается летом 2021 года.

К слову, Мануэль провел за мюнхенцев 37 поединков в текущем сезоне, оставив свои ворота "сухими" в 15 матчах.

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