Бавария готовит массовую чистку на лето – есть три кандидата на выход

Бавария планирует осуществить серьезную перестройку состава во время летнего трансферного окна.

Действующие чемпионы Германии уже начали активную работу, информирует Sport Bild.

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Мюнхенцы готовы продать некоторых игроков, чтобы уменьшить зарплатную ведомость. Есть три главные кандидаты на выход – Жером Боатенг, Хави Мартинес и Корентен Толиссо. Также остается неопределенной ситуация Дэвида Алабы, который может отказаться от нового контракта и стать свободным агентом в 2021 году. Зато с Мануэлем Нойером и Томасом Мюллером переговоры уже начались – обоих ветеранов хотят оставить в команде. То же касается Ивана Перишича, которого готовы выкупить у Интера за 15-20 млн евро.

Напомним, Бавария шла лидером Бундеслиги, пока чемпионат не пришлось временно остановить из-за эпидемии коронавируса.

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