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Бавария готовит массовую чистку на лето – есть три кандидата на выход

10:54 163 Читати українською
Бавария готовит массовую чистку на лето – есть три кандидата на выход
Корентен Толиссо / Getty Images

Бавария планирует осуществить серьезную перестройку состава во время летнего трансферного окна.

Действующие чемпионы Германии уже начали активную работу, информирует Sport Bild.

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Мюнхенцы готовы продать некоторых игроков, чтобы уменьшить зарплатную ведомость. Есть три главные кандидаты на выход – Жером Боатенг, Хави Мартинес и Корентен Толиссо. Также остается неопределенной ситуация Дэвида Алабы, который может отказаться от нового контракта и стать свободным агентом в 2021 году. Зато с Мануэлем Нойером и Томасом Мюллером переговоры уже начались – обоих ветеранов хотят оставить в команде. То же касается Ивана Перишича, которого готовы выкупить у Интера за 15-20 млн евро.

Напомним, Бавария шла лидером Бундеслиги, пока чемпионат не пришлось временно остановить из-за эпидемии коронавируса.

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Трансферы Германия Трансферы Баварии Томас Мюллер Томас Мюллер Мануэль Нойер Мануэль Нойер Жером Боатенг Жером Боатенг Дэвид Алаба Дэвид Алаба Хаби Мартинес Хаби Мартинес Иван Перишич Иван Перишич Корентен Толиссо Корентен Толиссо Бавария Бавария
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