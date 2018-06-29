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Нойер не станет завершать карьеру в сборной после вылета Германии с ЧМ-2018

09:32 45 Читати українською
Нойер не станет завершать карьеру в сборной после вылета Германии с ЧМ-2018
Мануэль Нойер / Фото: Bild

Голкипер мюнхенской Баварии и сборной Германии не планирует завершать международную карьеру после провального Мундиаля в России.

"Мы должны взять на себя ответственность за случившееся. То, что произошло – провал, однако я не намерен останавливаться и продолжу международную карьеру.

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Почему я побежал на половину поля соперников в концовке матча с Южной Кореей? Мы считали, что у нас есть хоть какая-то надежда. Это была моя ошибка", – цитирует Нойера Goal.com.

Сборная Германии, завоевавшая титул чемпиона мира четыре года назад, на этот раз не смогла преодолеть групповой этап. Немцам заняли последнее место в квартете с Швецией, Южной Кореей и Мексикой.

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ЧМ 2018 Германия Мануэль Нойер Мануэль Нойер
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