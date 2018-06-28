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Нойер: Даже если бы мы прошли в плей-офф ЧМ-2018, соперники не боялись бы нас

12:54 32 Читати українською
Нойер: Даже если бы мы прошли в плей-офф ЧМ-2018, соперники не боялись бы нас
Мануэль Нойер / Фото из соцсетей

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал поражение своей команды от Южной Кореи (0:2) и попытался найти причины фиаско Бундестима на мундиале.

"Безусловно, мы расстроены, что проиграли. Как может быть по-другому?

Ни в одной из трех встреч вы не увидели настоящую Германию. Ту, перед которой дрожат соперники. Если сборная обыгрывает Швецию на 90+5 минуте, а в остальных матчах уступает и не создает опасных моментов, то о чем можно говорить? Даже если бы мы прошли в плей-офф, соперники не боялись бы нас.

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Сборная Германии – действующий чемпион мира, именно поэтому на матчи с нами все настраиваются по-особенному. И на таких турнирах не бывает слабых соперников. Не знаю, что с нами произошло", – цитирует Нойера издание championat.

Напомним, по итогам группового этапа ЧМ-2018 сборная Германии заняла последнее место в группе и покидает турнир.

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ЧМ 20183 тур

Южная Корея - Германия: Среда 27 июня 2018

Южная Корея
Матч окончен
2 : 0
Германия
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Южная Корея - Германия Германия Германия Мануэль Нойер Мануэль Нойер
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