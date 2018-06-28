Шовковский: Своими действиями Нойер просто унизил партнеров по команде

Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский осудил действия вратаря Германии Мануэля Нойера в матче против Южной Кореи (0:2).

"Я считаю Нойера одним из лучших вратарей современности, но каждый должен заниматься своим делом. Своими действиями в конце второго тайма, после пропущенного первого мяча, он показал свое пренебрежительное отношение к своим партнерам и полное неуважение к сопернику.

Неужели он думал, что его партнеры по команде слабее Нойера в игре ногами, и только он способен решить исход поединка, подключившись к атаке и начав обводить на половине поля соперника? Я полностью согласен с тем, что в подобной ситуации вратарь с высокими антропометрическими данными просто обязан находиться в штрафной соперника, но только при выполнении штрафных или угловых ударов. Но ни в коем случае, вратарь не должен действовать подобным образом.

Южная Корея – Германия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Своими действиями он просто унизил своих партнеров по команде, поставив себя выше их технического мастерства. Это недопустимо для игрока такого уровня", – написал Шовковский в Инстаграме.

Напомним, под занавес матча немецкий голкипер побежал в атаку на половину поля соперников, чем и воспользовались игроки Южной Кореи удвоив свое преимущество.