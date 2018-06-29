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Нойєр не буде завершувати кар'єру в збірній після вильоту Німеччини з ЧС-2018

09:28 184 Читать на русском
Нойєр не буде завершувати кар'єру в збірній після вильоту Німеччини з ЧС-2018
Мануель Нойєр / Фото: Bild

Голкіпер мюнхенської Баварії та збірної Німеччини не планує завершати міжнародну кар'єру після провального Мундіалю в Росії.

"Ми повинні взяти на себе відповідальність за те, що трапилося. Те, що сталось – провал, проте я не маю наміру зупинятися і продовжу міжнародну кар'єру.

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Чому я побіг на половину поля суперників в кінцівці матчу з Південною Кореєю? Ми вважали, що у нас є хоч якась надія. Це була моя помилка", – цитує Нойєра Goal.com.

Збірна Німеччини, яка завоювала титул чемпіона світу чотири роки тому, цього разу не змогла подолати груповий етап. НІмці посіли останнє місце в квартеті з Швецією, Південною Кореєю та Мексикою.

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Теги
ЧС 2018 Німеччина Мануель Нойєр Мануель Нойєр
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