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Нойер и Алаба не помогут Баварии в четвертьфинале Кубка Германии против Хайденхайма

21:24 2 Читати українською
Нойер и Алаба не помогут Баварии в четвертьфинале Кубка Германии против Хайденхайма
Мануэль Нойер / Фото Eurosport

Бавария столкнулась с кадровыми потерями перед матчем 1/4 финала Кубка Германии.

 

"Мы в предвкушении матча против Хайденхайма.

Боруссия Д понесла тяжелые кадровые потери перед матчем с Баварией

Участие Мануэля Нойера и Давида Алабамы, у которых возникли проблемы с мышцами, также под вопросом. Оба тренировались сегодня, им лучше, но не больше", – цитирует наставника Баварии Нико Ковача официальный твиттер клуба.

Позже Bayern & Germany сообщил, что Алаба и Нойер точно пропустят поединок против Хайденхайма в рамках 1/4 финала Кубка Германии. Однако оба игрока будут готовы помочь своей команды 6 апреля в матче Бундеслиги против Боруссии Д.

Напомним, в немецком чемпионате "шмели" опережают Баварию всего на 2 очка.

Підписавши Лукаса, Баварія прийняла правила великої гри: фінанси, укомплектована захисна ланка, майбутні гучні трансфери

Теги
Давид Алаба Давид Алаба Бавария Бавария Германия Нико Ковач Нико Ковач Бавария - Хайденхайм Мануэль Нойер Мануэль Нойер
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