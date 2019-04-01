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Нойєр та Алаба не допоможуть Баварії в чвертьфіналі Кубка Німеччини проти Хайденхайма

21:24 29 Читать на русском
Нойєр та Алаба не допоможуть Баварії в чвертьфіналі Кубка Німеччини проти Хайденхайма
Мануель Нойєр / Фото Eurosport

Баварія зіткнулась із кадровими втратами перед матчем 1/4 фіналу Кубка Німеччини.

 

"Ми в передчутті матчу проти Хайденхайма.

Борусія Д зазнала важких кадрових втрат перед матчем з Баварією

Участь Мануеля Нойєра і Давида Алаби, у яких виникли проблеми із м'язами, також під питанням. Обидва тренувалися сьогодні, їм краще, але не більше", цитує наставника Баварії Ніко Ковача офіційний твіттер клубу.

Пізніше Bayern&Germany повідомив, що Алаба і Нойєр точно пропустять поєдинок проти Хайденхайма в рамках 1/4 фіналу Кубка Німеччини. Проте обидва гравці будуть готові допомогти своїй команді 6 квітня у матчі Бундесліги проти Борусії Д.

Нагадаємо, в німецькому чемпіонаті "джмелі" випереджають Баварію лише на 2 очки.

Підписавши Лукаса, Баварія прийняла правила великої гри: фінанси, укомплектована захисна ланка, майбутні гучні трансфери

Теги
Баварія Баварія Німеччина Давід Алаба Давід Алаба Ніко Ковач Ніко Ковач Баварія - Хайденхайм Мануель Нойєр Мануель Нойєр
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