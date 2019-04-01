toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ ЖУНИОР МОРАЕС ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ

Боруссия Д понесла тяжелые кадровые потери перед матчем с Баварией

15:10 92 Читати українською
Боруссия Д понесла тяжелые кадровые потери перед матчем с Баварией
Боруссия Д / twitter

Дортмундцы, похоже, не в сильнейшем составе сыграют матч против Баварии.

 

Как сообщает официальный сайт "шмелей", защитник Ашраф Хакими сломал стопу и, очевидно, пропустит остаток сезона в Бундеслиге. Кроме этого, пока неизвестно на какой срок вылетел защитник Абду Диалло, который также находится в лазарете Боруссии Д.

Манчестер Юнайтед предложит Боруссии Д 80 млн евро за Санчо

Сейчас врачи не могут точно сказать, сможет ли поляк Лукаш Пищек восстановиться к матчу против Баварии. Таким образом, дортмундцам в матче с мюнхенцами, скорее всего, не смогут помочь трое ключевых защитников.

Отметим, что матч 28-го тура Бундеслиги между Баварией и Боруссией Д сыграют в субботу, 6 апреля. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:30 по Киеву. После 27 матчей Боруссия Д опережает Баварию на два очка и лидирует в чемпионате Германии.

Клопп попереду Гвардіоли, Баварія позаду Борусії, Мессі вирішує долю каталонського дербі – топ-10 підсумків євровікенду

Теги
Лукаш Пищек Лукаш Пищек Абду Диалло Абду Диалло Бавария Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Ашраф Хакими Ашраф Хакими Бавария - Боруссия Дортмунд
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
50
мин
Арсенал
22:00
Ньюкасл
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук