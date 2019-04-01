Боруссия Д понесла тяжелые кадровые потери перед матчем с Баварией

Дортмундцы, похоже, не в сильнейшем составе сыграют матч против Баварии.

Как сообщает официальный сайт "шмелей", защитник Ашраф Хакими сломал стопу и, очевидно, пропустит остаток сезона в Бундеслиге. Кроме этого, пока неизвестно на какой срок вылетел защитник Абду Диалло, который также находится в лазарете Боруссии Д.

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Сейчас врачи не могут точно сказать, сможет ли поляк Лукаш Пищек восстановиться к матчу против Баварии. Таким образом, дортмундцам в матче с мюнхенцами, скорее всего, не смогут помочь трое ключевых защитников.

Отметим, что матч 28-го тура Бундеслиги между Баварией и Боруссией Д сыграют в субботу, 6 апреля. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:30 по Киеву. После 27 матчей Боруссия Д опережает Баварию на два очка и лидирует в чемпионате Германии.

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