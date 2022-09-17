Аугсбург сенсаційно обіграв Баварію в рамках 7-го туру Бундесліги. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Здавалося, перемога над Барселоною в Лізі чемпіонів повинна надихнути Баварію на те, аби перервати триматчеву безвиграшну серію в чемпіонаті. Натомість мюнхенці ще більше ускладнили ситуацію, програвши на полі Аугсбурга.

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Єдиний гол у звітному матчі забив Беріша, скориставшись абсолютною інертністю захисників. Рятівником Баварії міг стати Мануель Нойєр. Голкіпер вже у компенсований час пішов до чужих воріт на подачу з кутового і класно пробив головою. Гікєвіч не без проблем врятував.