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Нобл: Вест Хэм напугал Ливерпуль, с топ-клубами так и нужно поступать

09:31 79 Читати українською
Нобл: Вест Хэм напугал Ливерпуль, с топ-клубами так и нужно поступать
Марк Нобл / Фото ФК Вест Хэм

Капитан Вест Хэма Марк Нобл поделился секретами успешной игры своей команды в матче 25-го тура АПЛ против Ливерпуля (1:1).

"Мы прекрасно оборонялись и, наверное, заслуживали победы. С Ливерпулем нельзя оставаться один в один, их невозможно переиграть в пас. Чтобы остановить их, нужно быть в оптимальной форме.

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Мы их напугали. С топ-клубами так и надо поступать. Я крайне разочарован, что не удалось взять три очка.

Мы разочарованы, потому что они забили из очевидного офсайда. Мы сравняли счет после фантастического стандарта, но не смогли забить второй гол", – цитирует Нобла BBC.

Потеря очков Ливерпулем приблизила Манчестер Сити к мерсисайдцам на расстояние 3-х очков. Вест Хэм остался на 12-й строчке.

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Англия25 турЛондон Стедиум (Лондон)

Вест Хэм - Ливерпуль: Понедельник 04 февраля 2019

Вест Хэм
Матч окончен
1 : 1
Ливерпуль
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Теги
Англия Вест Хэм - Ливерпуль Вест Хэм Вест Хэм Марк Нобл Марк Нобл
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