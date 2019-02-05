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Нобл: Вест Хем налякав Ліверпуль, з топ-клубами так і потрібно чинити

09:30 687 Читать на русском
Нобл: Вест Хем налякав Ліверпуль, з топ-клубами так і потрібно чинити
Марк Нобл / Фото ФК Вест Хем

Капітан Вест Хема Марк Нобл поділився секретами успішної гри його команди у матчі 25-го туру АПЛ проти Ліверпуля (1:1).

"Ми чудово оборонялися і, напевно, заслуговували на перемогу. З Ліверпулем не можна залишатися один в один, їх неможливо переграти в пас. Щоб зупинити їх, потрібно бути в оптимальній формі.

Вест Хем – Ліверпуль – 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Ми їх налякали. З топ-клубами так і треба чинити. Я вкрай розчарований, що не вдалося взяти три очки.

Ми розчаровані, тому що вони забили з очевидного офсайду. Ми зрівняли рахунок після фантастичного стандарту, але не змогли забити другий гол", – цитує Нобла BBC.

Втрата очок Ліверпулем наблизила Манчестер Сіті до мерсисайдців на відстань 3-х очок. Вест Хем залишився на 12-й сходинці.

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Вест Хем - Ліверпуль: Понеділок 04 лютого 2019

Вест Хем
Матч завершено
1 : 1
Ліверпуль
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Англія Вест Хем - Ліверпуль Вест Хем Вест Хем Марк Нобл Марк Нобл
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