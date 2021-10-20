"Сороки" готовы предложить Дембеле зарплату в размере 15 млн евро в год и подписной бонус (также 15 млн евро), если француз присоединится к английскому клубу, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Foot Mercato.

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Но это может произойти только при одном условии – Усман должен перейти в Ньюкасл на правах свободного агента. Контракт Дембеле с Барселоной рассчитан до лета 2022 года, а стороны ведут переговоры о продлении соглашения.

Добавим, что Усман еще ни разу не выходил в составе Барселоны в текущем сезоне. В целом он провел 118 матчей за каталонцев во всех соревнованиях, в которых забил 30 голов и отдал 21 ассист.

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