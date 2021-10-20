Английский тренер Стив Брюс больше не возглавляет Ньюкасл.

Ньюкасл разорвал контракт с Брюсом по обоюдному согласию, сообщает официальный твиттер клуба. Добавим, что специалиста уволили после его 1000-го матча на посту тренера, вскоре после прихода новых собственников.

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Временно исполнять обязанности наставника "сорок" будет Грэм Джонс, начиная с субботнего поединка против Кристал Пэлас.

Стив Брюс возглавил Ньюкасл летом 2019-го. Под его руководством "сороки" дважды завершали сезон в середине турнирной таблицы. После 8-ми туров нынешней кампании команда расположилась на предпоследнем месте.

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#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent.



The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future. — Newcastle United FC (@NUFC) October 20, 2021