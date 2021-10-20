Ньюкасл официально объявил об отставке Стива Брюса
Английский тренер Стив Брюс больше не возглавляет Ньюкасл.
Ньюкасл разорвал контракт с Брюсом по обоюдному согласию, сообщает официальный твиттер клуба. Добавим, что специалиста уволили после его 1000-го матча на посту тренера, вскоре после прихода новых собственников.
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Временно исполнять обязанности наставника "сорок" будет Грэм Джонс, начиная с субботнего поединка против Кристал Пэлас.
Стив Брюс возглавил Ньюкасл летом 2019-го. Под его руководством "сороки" дважды завершали сезон в середине турнирной таблицы. После 8-ми туров нынешней кампании команда расположилась на предпоследнем месте.
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