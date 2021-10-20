"Сороки" готові запропонувати Дембеле зарплату в розмірі 15 млн євро на рік та підписний бонус (також 15 млн євро), якщо француз приєднається до англійського клубу, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Foot Mercato.

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Але це може відбутись лише за однієї умови – Усман має перейти до Ньюкасла на правах вільного агента. Контракт Дембеле з Барселоною розрахований до літа 2022 року, а сторони ведуть переговори щодо продовження угоди.

Додамо, що Усман ще жодного разу не виходив у складі Барселони у поточному сезоні. Загалом він провів 118 матчів за каталонців в усіх змаганнях, у яких забив 30 голів та віддав 21 асист.

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