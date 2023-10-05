Ньюкасл впервые с сезона 2002/03 принимал на Сент-Джеймс Парк поединок группового этапа Лиги чемпионов - соперником стал ПСЖ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

На Сент-Джеймс Парк царила фантастическая атмосфера – арена впервые почти за 20 лет принимала поединок Лиги чемпионов. "Сороки" еще и имели серьезного соперника – ПСЖ даже без Месси и Неймара остается грозным соперником.

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Однако, французы на старте игры откровенно сникли – то ли от прессинга Ньюкасла, то ли от горячей поддержки местных болельщиков. Первый момент, впрочем, создали именно парижане – Мбаппе нашел Дембеле на дальней штанге, а тот с лету немного не попал.

Активный прессинг Ньюкасла дал свои плоды на 17-й минуте. Маркиньос обрезался, пытаясь дать верховую передачу в центр поля. Гимараеш перехватил, сразу отдав на Исака – Доннарумма отбил удар шведа в сторону, но на мяче был первым Альмирон, который технично положил мяч в дальний угол – 1:0!

ПСЖ ответил дальним выстрелом Заира-Эмери – снаряд просвистел над дальней девяткой. Ньюкасл ответил классным розыгрышем углового – Шер отклеился от защитника, но пробил немножко мимо ворот. На 39-й минуте "сороки" удвоили свое преимущество. После навеса Триппьера со штрафного мяч полетел в ворота, Доннарумма потащил. Гимараеш первым успел к нему и навесил, а Ден Бёрн замкнул. Судья засчитал взятие ворот после просмотра VAR.

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На старте второго тайма Ньюкасл сделал преимущество разгромным. Триппьер отдал на забегающего Лонгстаффа, а тот мощно пробил – Доннарумма пропустил под рукой. Парижане контролировали мяч, но забить удалось на 57-й минуте – Заир-Эмери классно забросил на Лукаса Эрнандеса, а тот головой переправил мяч в сетку ворот.

ПСЖ в последние 10 минут организовал что-то вроде нашествия, прижав Ньюкасл к собственным воротам. Однако, лишь раз Поуп совершил сейв после удара Дембеле под перекладину. А "сороки" в компенсированное время добили соперника – Шер подключился к атаке и попал в девятку, поскользнувшись при исполнении.

Таким образом, Ньюкасл набрал 4 очка и возглавил "группу смерти", опередив ПСЖ – 2 место и 3 пункта в активе.

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