31-летний англичанин присоединился к "соркам" и стал первым трансфером в эру правления шейхов и нового тренера Эдди Хау, сообщает пресс-служба клуба.

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Триппьер поставил свою подпись под контрактом на 2,5 года. По неофициальной информации, Атлетико заработал на трансфере 15 миллионов евро и может еще получить бонусы, предусмотренные соглашением.

У Кирана уже есть опыт выступлений на Туманном Альбионе: ранее он защищал цвета Манчестер Сити (играл за молодежные команды), Барнсли, Бернли и Тоттенхэма. В Мадриде защитник провел последние 2,5 сезона и отыграл 86 матчей.

К слову, осенью Ньюкасл приобрели аравийские шейхи, состояние которых является наибольшим среди всех владельцев английских клубов. После 19 туров АПЛ Ньюкасл остается в зоне вылета на предпоследней строчке.

️ «Ньюкасл Юнайтед» рад сообщить о подписании контракта с Кираном Триппьером из «Атлетико Мадрид» сроком на два с половиной года!



Добро пожаловать, @trippier2 !



️️ — Ньюкасл Юнайтед ФК (@NUFC) 7 января 2022 г.

«Для меня большая честь быть здесь».



️️ — Ньюкасл Юнайтед ФК (@NUFC) 7 января 2022 г.

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