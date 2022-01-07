31-річний англієць приєднався до "сорок" і став першим трансфером в еру правління шейхів та нового тренера Едді Хау, повідомляє прес-служба клубу.

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Тріпп'єр поставив свій підпис під контрактом на 2,5 роки. За неофіційною інформацією, Атлетіко заробив на трансфері 15 мільйонів євро та ще може отримати бонуси, передбачені угодою.

Кіран вже має досвід виступів на Туманному Альбіоні: раніше він захищав кольори Манчестер Сіті (грав за молодіжні команди), Барнслі, Бернлі та Тоттенхема. В Мадриді захисник провів останні 2,5 сезони й відіграв 86 матчів.

До слова, восени Ньюкасл придбали аравійські шейхи, статки яких є найбільшими серед усіх власників англійських клубів. Після 19-ти турів АПЛ Ньюкасл залишається у зоні вильоту на передостанній сходинці.

️ Newcastle United are delighted to announce the signing of Kieran Trippier from Atlético Madrid on a two-and-a-half-year deal!



Welcome, @trippier2!



️️ — Newcastle United FC (@NUFC) January 7, 2022

"It's an honour for me to be here."



️️ — Newcastle United FC (@NUFC) January 7, 2022

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