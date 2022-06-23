Ньюкасл объявил о трансфере голкипера сборной Англии, которого спас от Чемпионшипа
22:08 - Читати українською
Английский голкипер Ник Поуп продолжит свою карьеру на уровне АПЛ.
По итогам прошедшего сезона Бернли вылетел в Чемпионшип, но Поуп не опустится туда вместе с командой.
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30-летний голкипер продолжит карьеру в Ньюкасле. Поуп подписал контракт на четыре сезона, сообщает официальный сайт "сорок". По неофициальной информации, сумма трансфера составила 12 млн евро.
"Соглашение было заключено за несколько недель, но все прошло очень быстро. Я рад быть здесь и действительно с нетерпением жду возможности погрузиться в работу", – сказал Поуп.
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