Полузащитник Тоттенхэма Гарри Винкс может начать новый сезон в другой команде.

Фрэнку Лэмпарду требуется усиление в центре поля. Одним из кандидатов был Александр Зинченко, но достичь прогресса по переходу украинца не удалось. Теперь у Эвертона другая цель.

Эвертон до сих пор хочет подписать Зинченко – Лэмпард видит в украинце дополнительный креатив

По информации Sky Sports, "ириски" хотят подписать Гарри Винкса, который не смог завоевать себе место в составе команды Антонио Конте. Кроме того, 26-летнего англичанина подталкивает к смене клубной прописки появление еще одного конкурента. Недавно Тоттенхэм подписал Ива Буссима.

В прошлом сезоне Гарри Винкс провел 30 матчей на клубном уровне, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Баварія витягнула щасливий білет з Мане – найкращий боєць Клоппа на шляху до заслуженого визнання