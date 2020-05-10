Ньюкасл нацелился на голкипера, который пострадал от Шахтера – цена шокирует

Ньюкасл, который вскоре получит новых состоятельных владельцев, продолжает фигурировать в различных трансферных слухах.

Английскому клубу приписывают интерес к голкиперу Бенфики Одиссеасу Влаходимосу, информирует A Bola.

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Грек второй сезон подряд демонстрирует высокий уровень игры, став достойным преемником Облака и Эдерсона. За вратарем Бенфики следили европейские гранды, однако Ньюкасл может воспользоваться новыми финансовыми возможностями и опередить всех. Платить придется немало – клаусула Влаходимоса составляет 60 млн евро, а лиссабонцы не собираются делать скидок.

Страж ворот Бенфики провел в текущем сезоне 35 матчей и пропустил 33 мяча. Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы португальский гранд вылетел от донецкого Шахтера, а Влаходимос 5 раз вынимал мяч из сетки ворот в двух встречах.

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