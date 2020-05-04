Ньюкасл заплатит Тоттенхэму за Почеттино – есть нюанс

Ньюкасл вынужден будет выплатить солидную компенсацию лондонскому Тоттенхэму, если назначит Маурисио Почеттино главным тренером в мае.

Майское кадровое решение обойдется "сорокам" в 12,5 млн фунтов, сообщает ESPN.

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Именно такую сумму заплатил Тоттенхэм при увольнении Почеттино с должности в ноябре прошлого года. Эти отступные, однако, согласованы с условием. Если в течение 6 месяцев аргентинский специалист найдет работу, то новый работодатель Почеттино вернет "шпорам" упомянутые 12,5 млн.

Вероятнее всего, Ньюкасл подождет с назначением экс-тренера лондонцев на должность до лета. Правда, сам Маурисио Почеттино пока не дал окончательного согласия на работу с тайнсайдцами.

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