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Ньюкасл заплатит Тоттенхэму за Почеттино – есть нюанс

4 мая 23:48 14 Читати українською
Ньюкасл заплатит Тоттенхэму за Почеттино – есть нюанс
Маурисио Почеттино / Reuters

Ньюкасл вынужден будет выплатить солидную компенсацию лондонскому Тоттенхэму, если назначит Маурисио Почеттино главным тренером в мае.

Майское кадровое решение обойдется "сорокам" в 12,5 млн фунтов, сообщает ESPN.

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Именно такую сумму заплатил Тоттенхэм при увольнении Почеттино с должности в ноябре прошлого года. Эти отступные, однако, согласованы с условием. Если в течение 6 месяцев аргентинский специалист найдет работу, то новый работодатель Почеттино вернет "шпорам" упомянутые 12,5 млн.

Вероятнее всего, Ньюкасл подождет с назначением экс-тренера лондонцев на должность до лета. Правда, сам Маурисио Почеттино пока не дал окончательного согласия на работу с тайнсайдцами.

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Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Ньюкасл Ньюкасл Тоттенхэм Тоттенхэм Англия
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