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Ньюкасл націлився на голкіпера, який постраждав від Шахтаря – ціна шокує

12:24 453 Читать на русском
Ньюкасл націлився на голкіпера, який постраждав від Шахтаря – ціна шокує
Одіссеас Влаходімос / Getty Images

Ньюкасл, який незабаром отримає нових заможних власників, продовжує фігурувати в різноманітних трансферних чутках.

Англійському клубу приписують інтерес до голкіпера Бенфіки Одіссеаса Влаходімоса, інформує A Bola.

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Грек другий сезон поспіль демонструє високий рівень гри, ставши гідним спадкоємцем Облака і Едерсона. За воротарем Бенфіки стежили європейські гранди, однак Ньюкасл може скористатися новими фінансовими можливостями і випередити всіх. Платити доведеться чимало – клаусула Влаходімоса складає 60 млн євро, а лісабонці не збираються робити знижок.

Страж воріт Бенфіки провів у поточному сезоні 35 матчів і пропустив 33 м'ячі. Нагадаємо, у 1/16 фіналу Ліги Європи португальський гранд вилетів від донецького Шахтаря, а Влаходімос 5 разів виймав м'яч із сітки воріт у двох зустрічах.

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Ньюкасл Ньюкасл Англія Трансфери Португалія Одіссеас Влаходімос Одіссеас Влаходімос Бенфіка Бенфіка
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