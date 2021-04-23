"Меня и команду вспомнили в официальных извинениях клуба, для меня этого достаточно. Как команда, мы должны сосредоточиться на своем деле – на футболе. Так мы и делаем.

Гасперини отметил людей, которые повлияли на провал Суперлиги – свои комплименты получил и потенциальный тренер Шахтера

Нельзя просто постоянно вводить новые турниры. Замечательно, что Суперлигу больше не обсуждают, но новая Лига чемпионов не слишком хороша. УЕФА продемонстрировал мне эту идею, и я сказал, что мне не нравится – 10 игр вместо 6. Без понятия, как их распределить.

Единственные, кого никогда не спрашивают, – это тренеры, игроки и болельщики. УЕФА не спрашивал нас, Суперлига не спрашивала нас. Все всегда просто: "Играйте больше матчей". Это – невозможно. Лучше всего – то, что Суперлига не состоялась", – цитирует Клоппа BBC Sport.

Какой будет обновленная Лига чемпионов – увеличение количества участников, необычный формат, ликвидация группового этапа