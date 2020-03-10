toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ КОРОНАВІРУС ВАЛЕНСІЯ - АТАЛАНТА РБ ЛЕЙПЦИГ - ТОТТЕНХЕМ

Ньюкасл може опинитися в руках Мейвезера – легенда боксу підтвердив свою зацікавленість у придбанні клубу

11:34 684 Читать на русском
Ньюкасл може опинитися в руках Мейвезера – легенда боксу підтвердив свою зацікавленість у придбанні клубу
Флойд Мейвезер / Фото з відкритих джерел

Колишній боксер Флойд Мейвезер не приховує свого бажання стати власником футбольного клубу.

Американець може допомогти нинішньому власнику "сорок" Майку Ешлі, який вже не один рік намагається продати клуб.

Коронавірус змусив Ньюкасл відмовитись від командної традиції

"У США ми називаємо це "соккером", але Ньюкасл – це неймовірна команда, до біса хороший клуб. Якщо люди захочуть, щоб я купив Ньюкасл, то просто дайте мені знати", – цитує Мейвезера Goal.

Нагадаємо, у січні Ешлі вів переговори з російськими консорціумами, однак ті не погодилися платити 400 млн євро за клуб.

Ліверпуль за 2 кроки від титулу, провал Реала, дивне Дербі Італії та "Едерсоне, де ти гуляв" – огляд вікенду

blog_ava
Хачеріді пояснив, чому відмовився повертатися в УПЛ
06:30
5171
Теги
Англія Ньюкасл Ньюкасл
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
7
хв
Валенсія
22:00
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук