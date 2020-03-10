Ньюкасл може опинитися в руках Мейвезера – легенда боксу підтвердив свою зацікавленість у придбанні клубу

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Валенсія – Аталанта: Маліновський однією ногою вже в 1/4 Ліги чемпіонів, а "кажани" спробують відновити справедливістьЛіга чемпіонів — 08:00 2693
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Прем'єр-міністр Італії офіційно оголосив про зупинку Серії АІталія — 9 бер 5661
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Новий провал Реала: Зідан отримав жорсткий вердикт, президент "обрав" нового тренера, найкращий гравець – найбільше лихоІспанія — 9 бер 15407