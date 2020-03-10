Ньюкасл може опинитися в руках Мейвезера – легенда боксу підтвердив свою зацікавленість у придбанні клубу

Колишній боксер Флойд Мейвезер не приховує свого бажання стати власником футбольного клубу.

Американець може допомогти нинішньому власнику "сорок" Майку Ешлі, який вже не один рік намагається продати клуб.

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"У США ми називаємо це "соккером", але Ньюкасл – це неймовірна команда, до біса хороший клуб. Якщо люди захочуть, щоб я купив Ньюкасл, то просто дайте мені знати", – цитує Мейвезера Goal.

Нагадаємо, у січні Ешлі вів переговори з російськими консорціумами, однак ті не погодилися платити 400 млн євро за клуб.

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