Английский клуб подписал очень удобное соглашение. Теперь владельцы клуба смогут привлекать больше средств на развитие.

Ньюкасл сообщил о начале сотрудничества с новым спонсором – компанией Noon. Реклама будет размещена на рукавах футболистов в сезоне 2022/23.

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Дело в том, что Noon – это компания, в которую вливают миллиарды долларов. Один из главных инвесторов – Суверенный фонд Саудовской Аравии, который и купил Ньюкасл. Таким образом, саудиты смогут вливать в клуб необходимые суммы и отражать их в отчетности в виде спонсорских доходов для финансового фейр-плей.

Noon является конкурентом Amazon. Онлайн магазин развивается на Ближнем Востоке и имеет амбиции выхода на мировой рынок.

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