Сразу два английских клуба – Эвертон и Ньюкасл – заинтересованы в услугах украинского полузащитника Манчестер Сити Александра Зинченко, сообщает The Athletic.

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"Ирискам" и "сорокам" импонирует манера игрока сборной Украины контролировать мяч и разрушать атаки соперника. Кроме того, украинец может играть как на позиции левого защитника, так и в центре полузащиты. К слову, ранее сообщалось об интересе к Зинченко со стороны лондонского Арсенала.

Напомним, за Эвертон уже выступает один украинец – Виталий Миколенко за последние полгода провел за ливерпульцев 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Зинченко сыграл за Ман Сити 28 матчей и офрмил 5 ассистов. Его контракт с "горожанами" действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает украинца в 25 млн евро.

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