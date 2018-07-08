Ньюкасл готов выкупить Рондона за рекордные 16,5 млн фунтов

Нападающий Вест-Бромвича Хосе Рондон вскоре будет принадлежать "сорокам".

Ньюкасл близок к завершению сделки по переходу форварда Вест Бромвича Хосе Рондона, сообщает The Sun.

По данным издания, "сороки" активируют опцию выкупа венесуэльца за 16,5 миллиона фунтов стерлингов. Данная опция вступила в силу после вылета "дроздов" в Чемпионшип по итогам прошлого сезона.

Трансфер Рондона может стать рекордным в истории Ньюкасла. До этого "сороки" заплатили самую большую сумму за переход из мадридского Реала Майкла Оуэна. 13 лет назад англичанин перебрался в Ньюкасл за 16 млн фунтов.

Как ЧМ-2018 повлияет на судьбу "Золотого мяча": топ-5 игроков, которые могут нарушить гегемонию Месси и Роналду уже сейчас