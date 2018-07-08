Ньюкасл готов выкупить Рондона за рекордные 16,5 млн фунтов

ЧМ 2018 — 20:57 444
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Хорватский футбольный союз сделал заявление касательно "Слава Украине" Виды и Вукоевича
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Россия – Хорватия: как россияне дважды опозорились теорией заговора в отношении Виды на ЧМ-2018ЧМ 2018 — 17:10 1716
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Как ЧМ-2018 повлияет на судьбу "Золотого мяча": топ-5 игроков, которые могут нарушить гегемонию Месси и РоналдуЧМ 2018 — 16:00 746
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Ярмоленко присоединится к Вест Хэму в Швейцарии – клубы договорились о трансфереАнглия — 15:16 609
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Боруссия Д объяснила, почему решила продать ЯрмоленкоГермания — 14:50 1201
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