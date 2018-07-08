Ньюкасл готовий викупити Рондона за рекордні 16,5 млн фунтів

Нападник Вест-Бромвіча Хосе Рондон незабаром належатиме "сорокам".

Ньюкасл близький до завершення угоди по переходу форварда Вест Бромвіча Хосе Рондона, повідомляє The Sun.

За даними видання, "сороки" активують опцію викупу венесуельця за 16,5 мільйона фунтів стерлінгів. Дана опція вступила в силу після вильоту "дроздів" в Чемпіоншип за підсумками минулого сезону.

Трансфер Рондона може стати рекордним в історії Ньюкасла. До цього "сороки" платили найбільшу суму за перехід з мадридського Реала Майкла Оуена. 13 років тому англієць перебрався в Ньюкасл за 16 мільйонів фунтів.

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