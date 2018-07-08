Ньюкасл готовий викупити Рондона за рекордні 16,5 млн фунтів

ЧС 2018 — 20:57 2999
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Хорватський футбольний союз зробив заяву щодо "Слава Україні" Віди та Вукоєвіча
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Паулінью повернувся в Гуанчжоу ЕверграндСвіт — 20:33 790
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Трансфер Ярмоленка у Вест Хем відкладається, – ЗМІАнглія — 18:28 2785
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Росія – Хорватія: як росіяни двічі зганьбились теорією змови щодо екс-динамівця Віди на ЧС-2018ЧС 2018 — 17:10 11216
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Як ЧС-2018 вплине на долю "Золотого м'яча": топ-5 гравців, які можуть порушити гегемонію Мессі та Роналду вже заразЧС 2018 — 16:00 3458
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