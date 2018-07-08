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Ньюкасл готовий викупити Рондона за рекордні 16,5 млн фунтів

20:18 161 Читать на русском
Ньюкасл готовий викупити Рондона за рекордні 16,5 млн фунтів
Хосе Рондон / Фото: Sky Sports

Нападник Вест-Бромвіча Хосе Рондон незабаром належатиме "сорокам".

Ньюкасл близький до завершення угоди по переходу форварда Вест Бромвіча Хосе Рондона, повідомляє The Sun.

За даними видання, "сороки" активують опцію викупу венесуельця за 16,5 мільйона фунтів стерлінгів. Дана опція вступила в силу після вильоту "дроздів" в Чемпіоншип за підсумками минулого сезону.

Трансфер Рондона може стати рекордним в історії Ньюкасла. До цього "сороки" платили найбільшу суму за перехід з мадридського Реала Майкла Оуена. 13 років тому англієць перебрався в Ньюкасл за 16 мільйонів фунтів.

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Теги
Трансфери Англія Хосе Рондон Хосе Рондон Ньюкасл Ньюкасл Вест Бромвіч Вест Бромвіч
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