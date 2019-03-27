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Ньюкасл готов пойти на трансферный рекорд ради подписания Жоелинтона

17:05 38 Читати українською
Ньюкасл готов пойти на трансферный рекорд ради подписания Жоелинтона
Жоелинтон / Reuters

Форвард Хоффенхайма Жоелинтон летом может присоединиться к английскому Ньюкаслу.

Ньюкасл хочет усилить атаку и готов летом подписать Жоелинтона. Ожидается, что 22-летний бразилец может обойтись англичанам в 40 млн фунтов.

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Если переход состоится, этот трансфер побьет предыдущий рекорд Ньюкасла, который в январе подписал хавбека Мигеля Альмирона из МЛС за 20 млн фунтов. Также на Жоелинтона претендует РБ Лейпциг.

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В текущем сезоне Жоелинтон провел 32 матча, отметившись 11 голами и 9 голевыми передачами.

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Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Ньюкасл Ньюкасл Хоффенхайм Хоффенхайм Англия Жоелинтон Жоелинтон
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