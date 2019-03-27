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Ньюкасл готовий піти на трансферний рекорд заради підписання Жоелінтона

17:03 331 Читать на русском
Ньюкасл готовий піти на трансферний рекорд заради підписання Жоелінтона
Жоелінтон / Reuters

Форвард Хоффенхайма Жоелінтон влітку може приєднатись до англійського Ньюкасла.

Ньюкасл хоче підсилити атаку і готовий влітку підписати Жоелінтона. Очікується, що 22-річний бразилець може обійтись англійцям в 40 мільйонів фунтів.

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Якщо перехід відбудеться, цей трансфер поб'є попередній рекорд Ньюкасла, який в січні підписав хавбека Мігеля Альмірона з МЛС за 20 млн фунтів. Також на Жоелінтона претендує РБ Лейпциг.

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В поточному сезоні Жоелінтон провів 32 матчі, відзначившись 11 голами та 9 гольовими передачами.

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Ньюкасл Ньюкасл Хоффенхайм Хоффенхайм Англія Жоелінтон Жоелінтон
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