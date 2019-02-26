Бенитес рассказал, почему выбрал Ньюкасл

Главный тренер Ньюкасла Рафаэль Бенитес объяснил, почему возглавил именно эту команду.

"Когда я пришел, первое, что я хотел, чтобы команда была конкурентоспособной. Другие, которые были выше в таблице, уже имели своих тренеров. Затем появилась эта возможность, историческая английская команда переживала не самые лучшие времена.

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К сожалению, когда я возглавил Ньюкасл, было много травмированных, и также было очень мало времени. Мы не могли держать команду на плаву. Но мы со штабом рискнули и попытались поднять команду из Чемпионшипа, а затем бросили себе вызов пробиться в топ-8 АПЛ. Такова была идея", – сказал Бенитес AS.

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