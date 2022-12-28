Ньюкасл не втримав перемогу над Манчестер Юнайтед в рамках 19-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Виїзд до одного з аутсайдерів став для Манчестер Юнайтед занадто складною перешкодою. Аллен Сен-Максімен вже на 7-й хвилині вивів "сорок" уперед. Господарі понад годину утримували перевагу в рахунку, але були безсилими проти одного із ударів Едінсона Кавані.

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Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию. Ньюкасл за очками зрівнявся з Бернлі, але так і залишився передостаннім. Натомість Манчестер Юнайтед залишився на сьомій сходинці в турнірній таблиці, але ще має шанс піднятися вище завдяки двом матчам у запасі.