Ньюкасл принимает Арсенал в центральном матче 35-го тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Ньюкасл – Арсенал стартует в 18:30 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно на платформе Setanta Sports.

Арсенал еще борется за чемпионство, хоть и отстает от Манчестер Сити на 4 очка. Ньюкасл идет третьим с отличными шансами на Лигу чемпионов. Предыдущая встреча завершилась нулевой ничьей. Александр Зинченко привычно в старте "канониров".

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Стартовые составы команд

Ньюкасл: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Бёрн – Жоэлингтон, Гимараэш, Уиллок – Мёрфи, Уилсон, Исак.

Запасные: Дубравка, Дамметт, Гордон, Сен-Максимен, Льюис, Таргетт, Манкильо, Альмирон, Андерсон.

Арсенал: Рамсдейл – Уайт, Кивиор, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Жоржиньо, Джака – Сака, Жезус, Мартинелли.

Запасные: Тёрнер, Тирни, Холдинг, Партей, Виейра, Смит Роу, Нелсон, Троссар, Нкетиа.