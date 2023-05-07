Ньюкасл приймає Арсенал в центральному матчі 35 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ньюкасл – Арсенал стартує о 18:30 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на платформі Setanta Sports.

Арсенал ще бореться за чемпіонство, хоч і відстає від Манчестер Сіті на 4 очки. Ньюкасл йде третім з прекрасними шансами на Лігу чемпіонів. Попередня зустріч завершилася нульовою нічиєю. Олександр Зінченко звично в старті "канонірів".

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Стартові склади команд

Ньюкасл: Поуп – Тріпп'єр, Шер, Ботман, Бьорн – Жоелінгтон, Гімараеш, Віллок – Мьорфі, Вілсон, Ісак.

Запасні: Дубравка, Дамметт, Гордон, Сен-Максімен, Льюїс, Таргетт, Манкільйо, Альмірон, Андерсон.

Арсенал: Рамсдейл – Вайт, Ківіор, Габріел, Зінченко – Едегор, Жоржінью, Джака – Сака, Жезус, Мартінеллі.

Запасні: Тьорнер, Тірні, Холдінг, Партей, Вієйра, Сміт Роу, Нелсон, Троссар, Нкетіа.