Один из бывших клубов Марадоны решил воспользоваться взрывом интереса к легенде после смерти.

Месси и Марадона / Фото из открытых источников

Ньюэллс Олд Бойз организовал продажу копий футболок образца 1993 года, которую надевал неповторимый форвард. Именно такую использовал и Лионель Месси, чтобы почтить легендарного соотечественника.

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Фанатам Марадоны придется серьезно раскошелиться, чтобы получить культовую форму. Обычный пакет (футболка, официальный сертификат продукции и краткое досье выступлений Диего за Ньюэллс Олд Бойз) стоит немалых 4,5 тысячи долларов. Премиум-пакет еще дороже – 9,7 тысячи. Он предусматривает уникальную коробку и набор из 5 фотографий времен игровой карьеры Марадоны.

Напомним, Диего присоединился к Ньюэллс Олд Бойз в 1993 году и провел всего 5 матчей. Вскоре в структуру "красно-черных" попал еще совсем юный Лионель Месси.

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