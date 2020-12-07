Один з колишніх клубів Марадони вирішив скористатися вибухом інтересу до легенди після смерті.

Мессі і Марадона / Фото з відкритих джерел

Ньюеллс Олд Бойз організував продаж копій футболок зразка 1993 року, яку одягав неповторний форвард. Саме таку використав і Ліонель Мессі, щоб вшанувати легендарного співвітчизника.

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Фанатам Марадони доведеться серйозно розщедритись, щоб здобути культову форму. Звичайний пакет (футболка, офіційний сертифікат продукції та коротке досьє виступів Дієго за Ньюеллс Олд Бойз) коштує чималі 4,5 тисячі доларів. Преміум-пакет ще дорожчий – 9,7 тисячі. Він передбачає унікальну коробку та набір з 5 фотографій часів ігрової кар'єри Марадони.

Нагадаємо, Дієго приєднався до Ньюеллс Олд Бойз у 1993 році і провів лише 5 матчів. Незабаром до структури "червоно-чорних" потрапив ще зовсім юний Ліонель Мессі.

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