Нюбель официально перешел в Баварию

Еще один талантливый кипер пополнил ряды чемпиона Германии.

Голкипер Шальке Александер Нюбель стал полноценным игроком мюнхенского клуба, сообщает официальный сайт Баварии.

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23-летний кипер прошел медосмотр в баварской команде и заключил с "ротен" контракт сроком на пять лет – до 30 июня 2025 года. К слову, о переходе талантливого вратаря мюнхенцы и гельзенкирхенцы договорились еще в январе этого года.

"Нюбель – один из самых больших талантов среди вратарей. Он продолжит совершенствоваться в Баварии и добьется прогресса. Он получит всю необходимую поддержку от нас", – отметил спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич пресс-службе клубного сайта.

Напомним, Нюбель выступал за Шальке течение последних пяти лет. В текущем сезоне провел за "кобальтовых" 29 матчей, в которых пропустил 44 мяча и еще 7 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности.

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