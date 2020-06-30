Нюбель офіційно перейшов у Баварію

Ще один талановитий кіпер поповнив ряди чемпіона Німеччини.

Голкіпер Шальке Алєксандер Нюбель став повноцінним гравцем мюнхенського клубу, повідомляє офіційний сайт Баварії.

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23-річний кіпер пройшов медогляд в баварській команді і уклав з "ротен" контракт терміном на п'ять років – до 30 червня 2025 року. До слова, про перехід талановитого воротаря мюнхенці і гельзенкірхенці домовились ще у січні цього року.

"Нюбель – один з найбільших талантів серед воротарів. Він продовжить вдосконалюватися у Баварії і доб'ється прогресу. Він отримає всю необхідну підтримку від нас", – зазначив спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджіч прес-службі клубного сайту.

Нагадаємо, Нюбель виступав за Шальке протягом останніх п'яти років. У поточному сезоні провів за "кобальтових" 29 матчів, в яких пропустив 44 м'ячі і ще 7 разів залишав свої ворота недоторканими.

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