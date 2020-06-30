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Барселона продала защитника за 10 млн евро

13:20 - Читати українською
Барселона продала защитника за 10 млн евро
Марк Кукурелья / Твиттер ФК Хетафе

Защитник "сине-гранатовых" Марк Кукурелья стал полноценным игроком своего текущего клуба.

Защитник Барселоны Марк Кукурелья, который на правах аренды выступал за Хетафе, официально стал играл мадридского клуба, сообщает официальный сайт "темно-синих".

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Хетафе выплатит "блаугранас" 10 млн евро, а сами каталонцы получат 10% от суммы дальнейшего трансфера.

Напомним, 21-летний испанец находился в Барселоне с 2012 года и дебютировал за "сине-гранатовых" в октябре 2017-го в Кубке Испании. К слову, это был единственный его матч в основе каталонцев.

В июле 2019 году от перешел на правах аренды в Хетафе, за который сыграл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

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Теги
Испания Хетафе Хетафе Трансферы Трансферы Барселоны Марк Марк Кукурелья
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