В четверг 19-й тур третьего по силе дивизиона стартовал тремя матчами. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Вторая лига, 19-й тур

Нива В – Рух-2 – 2:1

Голы: Загорулько, 82 (п.), 88 – Николаев, 49

Чайка – Реал Фарма – 1:0

Гол: Семенец, 5

Тростянец – Кудровка – 1:3

Голы: Проданов, 66 – Гармаш, 13, Берко, 36, Чепурненко, 72

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Винницкая Нива на своем поле вырвала победу у второй команды Руха. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва львовяне вышли вперед: Николаев с близкого расстояния результативно замкнул прострел с левого фланга. Гости обороняли минимальную победу до 82-й минуты, пока Загорулько не завалили в штрафной Руха. Сам пострадавший четко исполнил приговор.

Соперник поплыл и на последних минутах привез в свои ворота опасный штрафной. Президент винницкого клуба снова подошел к мячу и метров с 25-ти мастерски закрутил под правую стойку. Победа принесла Ниве 26 очков и шестую строчку турнирной таблицы, Рух-2 с 23-мя пунктами восьмой.

Чайка на заснеженном поле в сопровождении шквального ветра одолела Реал Фарму. Судьбу матча решил единственный гол, забитый уже на 5-й минуте: после навеса с углового мяч был проброшен во вратарскую и Семенец легким касанием переправил сферу в сетку. Победа позволила Чайке сравняться по очкам со Звягелем, который идет третьим, Реал Фарма остался двенадцатым.

В еще одном матче Кудровка на выезде без проблем переиграла Тростянец. Судьба матча была решена еще до перерыва – гости завершили первый тайм со счетом 2:0. После отдыха представители Сумской области счет сократили, но уже через 5 минут получили третий гол и игра была сделана. Кудровка набрала 27 очков и поднялась на пятую строчку, а Тростянец, потерпев третье поражение подряд, погряз на десятом месте.

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