Волынь не вернется в профессиональный футбол в следующем году, сообщает Sportarena.

Карпаты отреагировали на слухи о миллионных долгах клуба

По информации источника, луцкая команда пропустит как минимум еще один сезон.

Напомним, на момент полномасштабного вторжения россиян в Украину Волынь выступала в Первой лиге, однако на новый сезон решила не заявляться и прекратила выступления на профессиональном уровне в июне 2022 года.

В марте 2023-го главный тренер команды U-19 Альберт Шахов анонсировал камбэк клуба через Вторую лигу. Однако летом Волынь была исключена из ПФЛ с еще четырьмя клубами, которые не подали заявлений о продлении временного приостановления участия в соревнованиях сезона 2023/24, не оплатили членские взносы и не продолжают свою деятельность. К слову, ранее стадион Авангард, который принадлежал Волыни, перешел в коммунальную собственность.

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