У четвер 19-й тур третього за силою дивізіону стартував трьома матчами. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Друга ліга, 19-й тур

Нива В – Рух-2 – 2:1

Голи: Загорулько, 82 (п.), 88 – Ніколаєв, 49

Чайка – Реал Фарма – 1:0

Гол: Семенець, 5

Тростянець – Кудрівка – 1:3

Голи: Проданов, 66 – Гармаш, 13, Берко, 36, Чепурненко, 72

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Вінницька Нива на своєму полі вирвала перемогу у другої команди Руха. Перший тайм минув без голів, а по перерві львів'яни вийшли вперед: Ніколаєв з близької відстані результативно замкнув простріл з лівого флангу. Гості обороняли мінімальну перемогу до 82-ї хвилини, поки Загорулька не завалили у штрафному Руха. Сам постраждалий чітко виконав вирок.

Суперник поплив і на останніх хвилинах привіз у свої ворота небезпечний штрафний. Президент вінницького клубу знову підійшов до м'яча і метрів з 25-ти майстерно закрутив під праву стійку. Перемога принесла Ниві 26 очок і шосту сходинку турнірної таблиці, Рух-2 з 23-ма пунктами восьмий.

Чайка на засніженому полі у супроводі шквального вітру здолала Реал Фарму. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий вже на 5-й хвилині: після навісу з кутового м'яч було прокинуто у воротарський і Семенець легким дотиком переправив сферу у сітку. Перемога дозволила Чайці зрівнятись за очками зі Звягелем, який йде третім, Реал Фарма залишився дванадцятим.

У ще одному матчі Кудрівка на виїзді без проблем переграла Тростянець. Доля матчу була вирішена ще до перерви – гості завершили перший тайм з рахунком 2:0. Після відпочинку представники Сумської області рахунок скоротили, але вже за 5 хвилин отримали третій гол і гру було зроблено. Кудрівка набрала 27 очок і піднялась на п'яту сходинку, а Тростянець, зазнавши третьої поразки поспіль, загруз на десятому місці.

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