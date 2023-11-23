Нива В завдяки дублю президента-бомбардира оформила камбек з Рухом-2, Чайка наздогнала Звягель у топ-3 Другої ліги
Друга ліга, 19-й тур
Нива В – Рух-2 – 2:1
Голи: Загорулько, 82 (п.), 88 – Ніколаєв, 49
Чайка – Реал Фарма – 1:0
Гол: Семенець, 5
Тростянець – Кудрівка – 1:3
Голи: Проданов, 66 – Гармаш, 13, Берко, 36, Чепурненко, 72
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Вінницька Нива на своєму полі вирвала перемогу у другої команди Руха. Перший тайм минув без голів, а по перерві львів'яни вийшли вперед: Ніколаєв з близької відстані результативно замкнув простріл з лівого флангу. Гості обороняли мінімальну перемогу до 82-ї хвилини, поки Загорулька не завалили у штрафному Руха. Сам постраждалий чітко виконав вирок.
Суперник поплив і на останніх хвилинах привіз у свої ворота небезпечний штрафний. Президент вінницького клубу знову підійшов до м'яча і метрів з 25-ти майстерно закрутив під праву стійку. Перемога принесла Ниві 26 очок і шосту сходинку турнірної таблиці, Рух-2 з 23-ма пунктами восьмий.
Чайка на засніженому полі у супроводі шквального вітру здолала Реал Фарму. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий вже на 5-й хвилині: після навісу з кутового м'яч було прокинуто у воротарський і Семенець легким дотиком переправив сферу у сітку. Перемога дозволила Чайці зрівнятись за очками зі Звягелем, який йде третім, Реал Фарма залишився дванадцятим.
У ще одному матчі Кудрівка на виїзді без проблем переграла Тростянець. Доля матчу була вирішена ще до перерви – гості завершили перший тайм з рахунком 2:0. Після відпочинку представники Сумської області рахунок скоротили, але вже за 5 хвилин отримали третій гол і гру було зроблено. Кудрівка набрала 27 очок і піднялась на п'яту сходинку, а Тростянець, зазнавши третьої поразки поспіль, загруз на десятому місці.
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