Свою лепту внес и представитель Первой лиги – тернопольская Нива.

"Путин – враг! Победа будет за нами": Колос передал ВСУ 9 автомобилей

Клуб вместе со своим спонсором развернули мощное изготовление продуктов для нужд армии и переселенцев. Более 10 тонн консервов, паштетов и другой пищи отправились из Тернополя на восток Украины. Нива призывает всех желающих приобщаться к волонтерству.

Напомним, наше государство 13-й день ведет мужественную борьбу против российского оккупанта, не ожидавшего такого сопротивления и единства украинцев.

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