Нива Тернополь осталась без главного тренера
20:23 - Читати українською
Василий Малик покинул кресло наставника тернопольской Нивы.
Нива Тернополь попрощалась с главным тренером Василием Маликом, сообщает официальный сайт клуба.
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51-летний специалист решил покинуть свой пост по состоянию здоровья. Малик возглавлял тернопольский клуб с начала 2019-го и вывел команду в Первую лигу. Руководство Нивы назначило исполняющим обязанности наставника помощника Малика – Игоря Билана.
После 5-ти туров Первой лиги Нива Тернополь расположилась на 11-й строчке.
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