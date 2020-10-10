Нива Тернопіль залишилась без головного тренера
20:20 - Читать на русском
Василь Малик покинув крісло наставника тернопільської Ниви.
Нива Тернопіль попрощалась з головним тренером Василем Маликом, повідомляє офіційний сайт клубу.
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51-річний фахівець вирішив покинути свою посаду за станом здоров'я. Малик очолював тернопільський клуб з початку 2019-го та вивів команду у Першу лігу. Керівництво Ниви призначило виконувачем обов'язків наставника помічника Малика – Ігоря Білана.
Після 5-ти турів Першої ліги Нива Тернопіль розташувалась на 11-й сходинці.
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