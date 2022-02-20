Нива Т просматривает четырех потенциальных новичков – среди них игрок Динамо
18:39 - Читати українською
Тернопольская Нива имеет несколько вариантов по усилению состава.
В расположении Нивы Т находятся сразу 4 потенциальных новичка: Валерий Самар (Александрия), Роман Слива (свободный агент), Андрей Глоба (Сумы) и Данило Сухоручко (Динамо), сообщает meta-ratings.
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Сегодня тернополяне провели контрольный матч с молодежкой Руха, в котором довольно уверенно победили – 4:2.
Добавим, что Нива Т занимает 5 место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 29 очков.
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