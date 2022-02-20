Тернопольская Нива имеет несколько вариантов по усилению состава.

В расположении Нивы Т находятся сразу 4 потенциальных новичка: Валерий Самар (Александрия), Роман Слива (свободный агент), Андрей Глоба (Сумы) и Данило Сухоручко (Динамо), сообщает meta-ratings.

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Сегодня тернополяне провели контрольный матч с молодежкой Руха, в котором довольно уверенно победили – 4:2.

Добавим, что Нива Т занимает 5 место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 29 очков.

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