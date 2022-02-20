Нива Т переглядає чотирьох потенційних новачків – серед них гравець Динамо
18:31 - Читать на русском
Тернопільська Нива має одразу кілька варіантів щодо підсилення складу.
У розташуванні Ниви Т перебувають одразу 4 потенційних новачки: Валерій Самар (Олександрія), Роман Слива (вільний агент), Андрій Глоба (Суми) та Данило Сухоручко (Динамо), повідомляє meta-ratings.
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Сьогодні тернополяни провели контрольний матч з молодіжкою Руху, в якому досить впевнено перемогли – 4:2.
Додамо, що Нива Т наразі посідає 5 місце у турнірній таблиці Першої ліги, маючи в активі 29 очок.
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