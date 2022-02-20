Похоже, представитель Первой лиги наступает на те же грабли.

Донецкий Олимпик подозревается в участии в договорных матчах, сообщает "ТаТоТаке".

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Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка нашел несколько подозрительных поединков с участием Олимпика, о чем сообщил владельцу клуба. Тот решил распустить команду, чтобы набрать новых футболистов.

Сейчас с обновлением клуба есть проблемы. Решается, как Олимпик будет перезапущен. Также началось расследование в отношении футболистов, которые, возможно, участвовали в матчах с фиксированным результатом.

Напомним, главный тренер Олимпика Сергей Литовченко подал в отставку, с ним команду покинула многочисленная группа футболистов.

К слову, на зимнюю паузу дончане ушли на 11-й строчке турнирной таблицы Первой лиги, имея в своем активе 23 очка.

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